Video Sky Achille Lauro, pensa ai concerti drive e lancia la clip di "16 marzo"

Achille Lauro torna con il nuovo video del brano "16 marzo" (clicca qui). Il cantante - ospite di SkyTg24 - ha spiegato che il video si rifa a un immaginario degli anni Novanta decandente e nostalgico che sottolinea l'intimità delle parole che accompagna. Il brano è stato scritto proprio il 16 marzo e arrangiato e composto in isolamento "con la partecipazione di un team di professionisti e dell'attrice Benedetta Porcaroli". Lauro sottolinea "la voglia di ripartenza e di volere tornare su un palco". Secondo alcune indiscrezioni il cantante romano starebbe ragionando su una serie di concerti drive in (si potrà entrare in un'arena e ascoltare la musica in auto).

Guarda anche l'esibizione di Achille Lauro a Sanremo.