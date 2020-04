Luciano Pavarotti, chi era. Carriera e vita privata del grande tenore modenese. Video "Nessun dorma"

Il film-documentario "Pavarotti" andrà in scena stasera su Rai 1, venerdì 24 aprile, alle ore 21,25. Una prima visione attesissima sul grande tenore italiano (clicca qui).

Ma chi era Luciano Pavarotti? Nato a Modena (dove poi è morto all'età di 72 anni nel 2007 successivamente ad alcune complicanze legate a un tumore del pancreas), è considerato uno dei più grandi tenori di tutti i tempi nel mondo. Ha venduto in carriera oltre 100 milioni di copie raggiungendo una popolarità mondiale anche al di fuori della musica. In particolare il Pavarotti & Friends gli ha fatto raggiungere anche chi non ascoltava solo la musica dei tenori con splendidi duetti con artisti rock e pop per fare beneficenza. Riuscitissima poi la collaborazione con Placido Domingo e José Carreras sfociata poi nel gruppo dei Tre Tenori. La sua voce, estesa, chiara e morbida, gli ha aperto i teatri più importanti del mondo: dall'esordio alla Scala di Milano nel 1965, al Metropolitan Opera di New York. A Hyde Park di Londra mette insieme 250mila persone e il suo concerto viene trasmesso in mondovisione, ripete il successo nel 1993 al Centra Park di New York dove arriva una folla di mezzo milione di spettatori.

La vita privata. La prima moglie di Pavarotti è stata Adua Veroni, al fianco della quale il tenore ha trascorso 36 anni di matrimonio, e dalla loro unione sono nati Lorenza, Cristina e Giuliana. Successivamente, verso i primi anni Novanta, la coppia attraversa un profondo periodo di crisi, e il tenore si avvicina a Nicoletta Mantovani. Si tratta della sua assistente dell’epoca, ma presto tra i due non ci sarà soltanto più un rapporto professionale. Così Pavarotti si separa e si accompagna a Nicoletta: la loro relazione diventa argomento centrale del gossip anche per la differenza di età fra i due (trent'anni). Nasce Alice (Nicolettà perderà durante il parto Riccardo) e i due si sposano nel 2004.