Rolling Stones, il video della nuova canzone. "Living in a ghost town" è dedicata al lockdown

A sorpresa è uscito oggi il nuovo singolo dei Rolling Stones, intitolato “Living in a Ghost Town” e lanciato globalmente attraverso un video. Gran parte del pezzo è stato scritto circa un anno fa, ma in questi giorni di ‘lockdown’ è stato inciso: "I Rolling Stones hanno appena annunciato un nuovissimo brano, registrato a Los Angeles e Londra l'anno scorso e finito in isolamento!" hanno scritto sui social. Si tratta di un vero e proprio evento visto che le ultime composizioni originali pubblicate dalla band più longeva del rock and roll risalgono al 2012. L’uscita del singolo viene a una settimana dalla partecipazione degli Stones a One World Together at Home (clicca qui).