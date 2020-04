Elettra Lamborghini in slip: "Ho rimesso questi piercing " e mostra ai fan dove li ha piazzati sul corpo Video

E' tornata su Instagram Elettra Lamborghini con un nuovo video. La Twerking Queen mancava da un po' sul social e i fan cominciavano a interrogarsi su che fine avesse fatto, considerata la sua costanza nel condividere momenti di vita privata.

Eccola qui Elettra con un video la cui didascalia dice tutto: "Malissimo". La bella ereditiera informa infatti che ha rimesso i piercing e qualcuno, come quello della lingua, le ha fatto davvero male. Elettra Lamborghini si presenta in slip e mostra dove ha piazzato nel corpo i piercing e appare davvero in grande forma e molto diretta, come sempre, nella comunicazione ai follower.