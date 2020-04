Laura Pausini in tv con lo storico concerto di Taormina. Il video di Incancellabile

Laura Pausini stasera in tv su Rai con il concerto evento che nel 2014, segnando il suo debutto televisivo, fece al Teatro Antico di Taormina dopo il successo al The Theater at Madison Square Garden di New York (clicca qui).

Accanto a Laura tanti amici e colleghi speciali le cui strade – nel corso di questi 20 anni di carriera - si sono incrociate: Biagio Antonacci, Malika Ayane, Claudio Baglioni, Paola Cortellesi, Emma, L’Aura, La Pina, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Noemi, Raf, Paola Turci e Syria. Tra i momenti più emozionanti della serata: Pippo Baudo che ricorda in apertura l’inizio della carriera di Laura con le immagini della vittoria a Sanremo. Tra i brani eseguiti anche uno dei suoi primi successi: Incancellabile (1996) che venne tradotto in spagnolo e portoghese sbancando il mercato del Sud America, in particolare quello del Brasile