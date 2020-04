Vasco Rossi, gli studenti cantano Un senso e il Comandante li incoraggia: "Teniamo duro, stop Covid 19". Video

Vasco Rossi, l'emergenza Coronavirus, le sue canzoni. Il rocker pubblica sui suoi profili social un video realizzato dai ragazzi delle classi 2° e 3° della scuola media Petrarca di Pontenure (parte dell’istituto comprensivo Amaldi di Cadeo), in provincia di Piacenza. Gli studenti, guidati dal maestro Luigi De Matti, loro professore di musica, cantano Un senso, uno dei pezzi storici del Comandante. Dalla loro "interpretazione" è nato il video che il Kom ha pubblicato con una lunga serie di hashtag: un senso, musical forza e coraggio, io resto a casa, io sto a casa, teniamo duro, Stop Covid 19, Vasco non stop, musica non stop, musicoterapia.