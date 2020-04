Ballando con le stelle a casa, l'esibizione di samba di Manuel Peron e Tania Bambaci. Guarda il video

Ballando con le stelle a casa. Ecco il balletto con cui Samuel Peron e Tania Bambaci replicano a Samanta Togni e Mario Russo nella sfida di ballo casalingo nata a causa dell'isolamento domiciliare da Coronavirus. Questa volta la scelta è caduta sul samba e Samuel e Tania si presentano elegantissimi sul... palcoscenico. Lei indossa una minigonna a frange e un top, mentre lui camicia bianca, pantaloni scuri e bretelle. Entrambi rigorosamente scalzi. Il brano scelto è Just a gigolo, I ain't got nobody di Lou Bega e come al solito i due ce la mettono tutta per strappare un numero di voti web più alto di Samanta Togni e Mario Russo. Guarda anche l'esibizione di charleston.