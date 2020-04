Coronavirus: artisti da tutto il mondo per “One World Together at Home”, l'evento voluto da Lady Gaga

"One World - Together at Home” è stato un successo: uno spettacolo incredibile con oltre 80 artisti, quasi 90 canzoni, 8 ore con alcuni tra i più grandi interpreti della musica che hanno registrato le loro esibizioni in video da casa trasformandole in un concertone virtuale che sosterrà l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al Coronavirus. L'idea è stata di Lady Gaga che poi ha contatto ogni artista per convincerlo a partecipare. Lunghissima la lista (Hozier, Killers, Annie Lennox e sua figlia Lola, Sheryl Crow, Zucchero, Michael Bublé, Lady Gaga, Eddie Vedder, i Rolling Stones, Billie Joe Armstrong dei Green Day, Paul Mc Cartney, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Celine Dion, Elton John, Stevie Wonder, Taylor Swift e Usher, etc...).