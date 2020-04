Stasera in tv 19 aprile, documentario su Michael Jackson . In onda su Sky Arte alle 21.15

Stasera in tv appuntamento con Michael Jackson. Oggi 19 aprile 2020, ore 21.15 su Sky Arte, andrà in onda un documentario che cerca di far luce sulle ultime 24 ore di vita della pop star, tra interviste e ricostruzioni.

Jackson è l'artista con il maggior successo commerciale di tutti i tempi. Ha vinto 15 Grammy Awards su 38 nomination, 26 American Music Awards, 16 World Music Awards e 14 singoli al numero uno negli Stati Uniti durante la sua carriera da solista, più di ogni altro artista maschile. La vendita stimata di tutti i suoi album, dischi e singoli si aggira complessivamente intorno a un miliardo in tutto il mondo, il che lo rende uno degli artisti che hanno venduto di più nella storia della musica. Il suo album Thriller è in assoluto l'album più venduto al mondo, avendo superato le 100 milioni di copie certificate, di cui 33 milioni nei soli Stati Uniti, rendendolo l'album in studio più venduto e più certificato nel Paese. Jackson è morto a Los Angeles il 25 giugno 2009.