Ciao Darvin stasera in tv, Madre Natura 18 aprile: chi è Sara Vulinovic. Discesa della scalinata. Il video

E' Sara Vulinovic la Madre Natura che questa sera sarà protagonista nella replica di Ciao Darwin 8, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella serata della sfida dei Belli contro i Brutti, la splendida modella lasciò letteralmente tutti a bocca aperta. Fu la vera attrazione della puntata e stasera sarà l'occasione per ammirarla di nuovo. Sara è nata in Croazia, è alta 176 centimetri ed ha un fisico da far girare la testa. Incantata dall'Italia che ha visitato, da sempre è appassionata del mondo della moda. E' inoltre una grande amante della forma fisica che cura con intense e frequenti sedute in palestra. Rivediamo la sua discesa dalla scalinata di Ciao Darwin.