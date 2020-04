Vasco Rossi e il possibile jogging e sport all'aperto a partire dal 4 maggio: "Finalmente, non se ne può più"

Anche Vasco Rossi non ne può più di restare chiuso in casa. Lui che è un vero e proprio spirito libero da settimane è costretto ad osservare le restrizioni decise dal governo, così come tutti gli italiani. A questo si aggiunge anche la rabbia per dover rinunciare ai concerti del prossimo mese di giugno: è una ferita per uno che considera linfa vitale il rapporto con il pubblico e i fan. Non a caso lo stesso Comandante in un post si è chiesto come farà ad arrivare "sano" al giugno del 2021, quando si spera che il Coronavirus sia soltanto un maledetto ricordo. E che non ne possa più di stare chiuso in casa lo dimostra proprio l'ultimo video postato sui suoi profili social. E' l'immagine di un articolo del Corriere della Sera che annuncia il possibile via libera al jogging a partire dal 4 maggio. "Ohhh - esclama Vasco - finalmente, finalmente. Perché non se ne può più".

