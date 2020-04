Michelle Hunziker ci ha preso gusto, taglia i capelli al compagno della figlia Aurora Ramazzotti. Il video

Capriolo rimane incastrato in un cancello nel Bolognese, interviene la Polizia locale per liberarlo

(Agenzia Vista) Bologna, 18 aprile 2020 Capriolo rimane incastrato in un cancello nel Bolognese, interviene la Polizia per liberarlo La Polizia locale della Città metropolitana di Bologna ha salvato un capriolo presso un condominio in zona Ponticella, comune di San Lazzaro di Savena. Un giovane esemplare di capriolo è arrivato disorientato tra le case e si è incastrato con la pancia fra le sbarre ...