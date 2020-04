Elettra Lamborghini, il reggiseno è troppo piccolo mentre sta ai fornelli. Ecco cosa esce fuori Video

Elettra Lamborghini oggi cucina in casa. La Twerking Queen decide di mettersi ai fornelli e di immortalare le sue creazioni con un video postato sulle storie di Instagram.

La bella ereditiera ha un reggiseno troppo piccolo che mette in bella evidenza le sue curve e incurante delle riprese in primo piano, si mette al lavoro e fa vedere ai fan come si preparano i biscotti utilizzando le banane e il cocco. Mentre concretizza la ricetta, Elettra parla con i suoi numerosi follower e fa delle esclamazioni legate al suo seno. E alle "palle di cocco". Simpatica e sexy. Uno spasso per i fan della cantante di Musica e il resto scompare.