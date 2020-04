Video Vasco Rossi accetta la proposta di Andrea Scanzi: "Appena ci liberano una bevuta e quattro chiacchiere"

Andrea Scanzi chiama, Vasco Rossi risponde. In una delle sue dirette social il giornalista ed opinionista, nonché appassionato e grande conoscitore di musica, inizia con un pezzo del Comandante. Introduce così la canzone Ridere di te: "Vasco Rossi è un gigante. Ha scritto 20, 30, 40 canzoni indimenticabili. Questo (C'è chi dice no, ndr) è un disco di una bellezza straordinaria e la terza traccia è una delle canzoni che trovo più romantiche non solo nella storia di Vasco Rossi (ne ha scritte tante), ma proprio della storia della musica italiana, mi fa piangere. La trovo un capolavoro e la voglio riascoltare con voi". E durante l'esecuzione del brano aggiunge: "Sentite che arrangiamento, questo disco è perfetto. Poche parole e Vasco tratteggia tutto. Se non avete pianto almeno una volta con questa canzone avete qualche problema". E dopo un paio di insulti alla critica che giudicava Vasco "non sufficientemente cantautore", l'assist al Kom: "Secondo me è pure una bella persona, divertente. E sarei felicissimo di intervistarlo. E' uno di quelli che intervisterei subito. A piedi ci vado a Zocca. Te lo dico Vasco, tanto qualcuno te lo farà vedere questo video: ci vengo a piedi a Zocca. Ci si vede, si beve tanto, si scherza, si parla di De André, si parla di quello che ti pare, si cazzeggia, ci si diverte, ci si sdraia. E ci si racconta quello che vuoi tu". E poi ancora: "Vasco è un uomo, un artista, che è riuscito ad incidere direttamente nel tessuto sociale, emotivo e culturale di questo Paese". Passano poche ore e il rocker di Modena risponde dai suoi profili social: "Caro Andrea Scanzi, ho sentito quello che hai detto, l'ho ricevuto. Sono molto contento della tua dichiarazione di stima che apprezzo moltissimo e che contraccambio. Certo, farei volentieri due chiacchiere e una bevutina con te. Appena ci liberano. Appena ci liberano tutti".