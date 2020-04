Niente Ballando con le stelle, ma c'è Ballando a casa. Samanta Togni e Mario Russo: prova di samba

Domenica 19 aprile è in programma un'altra "puntata" di Ballando a casa, la sfida organizzata da Samanta Togni, star di Ballando con le stelle, e dal collega Samuel Peron. In pratica si sfidano a distanza in un determinato genere di ballo in diretta Instagram, poi i loro follower votano e votano la coppia migliore. La sfida di domenica arriva dopo salsa e charleston e stavolta il genere su cui è caduta la scelta è la samba. Samanta balla in coppia con il marito Mario Russo, mentre Samuel Peron con la compagna Tania Bambaci. Samanta e Mario si stanno allenando ed hanno pubblicato una delle prove della loro esibizione: "Ci stiamo preparando per la sfida di samba - scrive Samanta - si terrà in diretta Instagram domenica alle 17.30. Mario Russo, come gliel'ammolla!".

Guarda anche Samanta Togni va a fare la spesa con i pantaloni del pigiama del marito