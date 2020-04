Samanta Togni va a fare spesa indossando i pantaloni del pigiama del marito Mario Russo (che se la ride) Video

A spasso con i pantaloni del pigiama del marito. E' la simpatica disavventura vissuta da Samanta Togni, ballerina e regina di Ballando con le stelle. Lei stessa racconta cosa le è accaduto e lo fa pubblicando un video sul suo profilo Instagram: "Mi sono appropriata di un paio di pantaloni di Mario perché mi piacciono un sacco. Quindi oggi tutta contenta sono uscita per fare spesa e me li sono messi. A parte che mi sono accorta che sono blu e non neri, poi mi fa (il marito, ndr): vedo che ti piacciono i pantaloni del mio pigiama. Ma come il pigiama? Io in giro con il pigiama? Che finaccia". Ovviamente Mario Russo, fresco marito di Samanta, se la ride.

Guarda anche Samanta Togni e Mario Russo, ballando a casa: il video