Belen Rodriguez, spuntano le ali da farfalla. Foto super sexy in costume da bagno. Guarda il video

A Belen Rodriguez spuntano improvvisamente le ali e diventa una splendida farfalla. Ovviamente è un "gioco" da influencer, ma fa effetto vedere la showgirl e modella con le ali colorate e rigorosamente in costume da bagno. Soprattutto in questi giorni di quarantena da Coronavirus. I follower sono chiamati a scegliere. Ma quella di ieri sera, 15 aprile, è stata una serata particolare per Belen. Mediaset, infatti, ha deciso di mandare in onda le repliche di Tu si que vales, talent presentato proprio dalla modella argentina insieme a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara e che vede in giuria oltre a Maria De Filippi anche Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi.