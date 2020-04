Il cane di Alessia Marcuzzi finisce sotto la doccia di casa. Il video del bagno di Brownie è da spasso

L'ora della doccia arriva per tutti. Anche per i cani. E non fa eccezione Brownie, lo splendido barboncino di Alessia Marcuzzi e famiglia. In piena quarantena da Coronavirus, con i negozi di toelettatura chiusi o comunque difficili da raggiungere, al cane tocca una doccia nella vasca da bagno di casa. Bagnato, insaponato, poi sciacquato. Lui non fa una grinza: si gode la doccia. E' uno dei video più divertenti tra quelli pubblicati da Alessia Marcuzzi che tra l'altro sceglie una bella colonna sonora: Felicità puttana di Thegiornalisti. Carino anche il finale: Brownie improvvisamente appare pulito e asciutto, con il pelo tutto arruffato. E si gode i complimenti di Alessia: "Ma sei tutto pulito. Sei una nuvoletta! Profumato, profumato".

Guarda anche Alessia Marcuzzi gioca con il suo Brownie