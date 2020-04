Striscia la notizia, Michelle Hunziker svela il dietro le quinte ai tempi del Coronavirus. Video

Com'è una trasmissione televisiva importante come Striscia la notizia dietro le quinte ai tempi del Coronavirus? Ce lo svela Michelle Hunziker che sul suo profilo Instagram posta un video delle prove in studio del nuovo stacchetto del tg satirico, da anni uno dei programmi di punta di Canale 5, rete ammiraglia del gruppo Mediaset. "Siamo in pochissimi, tutti con le mascherine, in sicurezza", sottolinea la presentatrice e showgirl mentre il regista dà indicazioni. Ma il vero coreografo, almeno a sentire Michelle, sembra essere Gerry Scotti, che seduto sopra al tavolo osserva quanto sta avvenendo, con le veline che provano i nuovi movimenti davanti agli addetti ai lavori. Stacchetto poi andato regolarmente in onda.

