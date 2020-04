Elisabetta Gregoraci, ballo sexy in camera. La minigonna si apre e che scollatura: "Giuro che non bevo" Video

Elisabetta Gregoraci si scatena in un ballo sexy in camera da letto. In questi giorni di isolamento per l'emergenza Coronavirus, la showgirl è in casa come tutti gli italiani e sta davanti alla tv.

Per approfondire leggi anche: Elisabetta Gregoraci, ritorno in intimo sui social

A un certo punto Elisabetta non si trattiene e comincia a danzare in camera. Un video che posta sulle storie di Instagram. E' in minigonna, scollatura che mostra le sue curve ed è scalza. Si mette davanti allo specchio e regala le immagini ai suoi follower: "Ragazzi ballate con me, c'è Battiti live, giuro che io non bevo sono anche astemia ma ho troppa nostalgia", dice Gregoraci mentre davanti allo specchio si lascia andare nelle danze e mostra un fisico scolpito.

Stella Spada