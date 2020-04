Video Elisabetta Canalis, fisico statuario e sexy: ecco come fare. Lezioni di fitness per chi è in quarantena

Restare in forma si può, anche in tempi di Coronavirus. Elisabetta Canalis ne è l'esempio. Dalla sua abitazione di Los Angeles, dove ormai vive con la famiglia, la ex fidanzata di Bobo Vieri tiene lezioni di fitness attraverso il suo profilo Instagram che vanta 2.5 milioni di follower mostrando un fisico statuario e incredibilmente sexy. "Mangiato troppo a Pasqua? Nessun problema", evidenzia. E giù con gli esercizi facili da fare anche per chi è in quarantena e non può utilizzare i classici attrezzi da palestra. Bastano due pesi e il gioco è fatto. I follower apprezzano, a giudicare dai commenti.