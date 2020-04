Martina Stella, il buongiorno sexy che spacca Instagram. Balletto da urlo che fa impazzire i fan. Video

Scatenato buongiorno sexy di Martina Stella che come al solito saluta fan e follower con un video mozzafiato. Stavolta l'attrice e modella dopo la sveglia mattutina si presenta all'appuntamento con il caffè indossando abiti ancora più sensuali del solito. Pantaloncino cortissimo ed estremamente attillato, una maglietta che lascia scoperta la pancia e mette in evidenza il suo seno. Poi la particolarità del giorno: un cappello da cowboy. Ovviamente in mano la solita tazzina di caffè. Come musica di sottofondo Sorry di Madonna. Ovviamente non manca il mini balletto sexy. Il video fa subito incetta di visualizzazioni e viene riproposto a raffica dai fan che ovviamente come sempre gradiscono il suo buongiorno.