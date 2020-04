Diciotto anni fa la morte di Alex Baroni: il video mentre canta "Cambiare"

Diciotto anni fa la morte di Alex Baroni. Inizia come corista di Eros Ramazzotti ma anche Ivana Spagna e al festival di Sanremo, poi si afferma come cantautore raffinato. E proprio a Sanremo nel 1997, tra le nuove proposte, presenta il brano Cambiare con cui vince il premio di migliore voce. Nel 1998 con Onde si impone anche a livello internazionale. Scrive diversi pezzi per Giorgia e i due si fidanzano. Il 13 aprile del 2002 morì a Roma 25 giorni dopo un terribile incidente con la sua moto: venne travolto da un'automobile, che faceva un'inversione di marcia, nella circonvallazione Clodia.