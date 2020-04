Elettra Lamborghini, Pasqua con gli antibiotici: "Ho una infezione"

"Ho una infezione". Ancora sotto antibiotici Elettra Lamborghini, la regina del Twerking. E' stata lei stessa ad annunciarlo nel giorno di Pasqua dai suoi profili Instagram, parlando direttamente con i fan e i follower. "Ragazzi me la sono tirata, dicevo sto bene, sto benissimo e invece ho un'infezione". Poi l'ereditiera spiega che c'è il suo "maschio" a prendersi cura di lei e fa auguri sinceri di Buona Pasqua ai fan. Nelle ore precedenti, in effetti, Elettra era apparsa in grandissima forma ed aveva spiegato pubblicamente, sempre attraverso Instagram, come è riuscita a smettere di fumare e di mangiare carne. Poi la nuova infezione.