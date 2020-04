Andrea Bocelli nel suo concerto nel Duomo di Milano (clicca qui per l'Ave Maria di Bach), ha cantato anche all'esterno, un'immagine iconica per una esibizione destinata a passare alla storia. Anche per il record delle persone che lo hanno seguito sul canale YouTube: quasi 5 milioni di persone. Emozionante l'interpretazione di Amazing Grace, uno dei più famosi inni cristiani in lingua inglese del Settecento. JL'autore è John Newton, ex capitano di navi negriere, e può considerarsi un inno di ringraziamento a Dio per la grazia della sua conversione. Il tenore toscano, 61 anni, lo ha cantato quasi come fosse una liberazione dal Coronavirus. Da brividi.