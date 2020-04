Beatles, manoscritto della canzone Hey Jude venduto all'asta: 910.000 dollari

Il manoscritto della famosa canzone Hey Jude è stato venduto a 910.000 dollari in un'asta organizzata in occasione dei 50 anni della separazione dei Beatles. Il foglio scritto da Paul McCartney è stato battuto per un valore cinque volte superiore all'importo stimato.

La canzone fu composta da McCartney nel 1968 per il figlio di John Lennon, Julian, dopo la separazione dei suoi genitori. Era infatti stata intitolata Hey Jules, ma per ragioni di pronuncia durante le prime prove del brano le parole e il titolo furono cambiate in Hey Jude. Solo 20 anni dopo, Julian Lennon scoprì che il pezzo era stato scritto per lui e nel 1996 riuscì a comperarlo anche lui all'asta ma per 25.000 sterline. Hey Jude, secondo la rivista Rolling Stones, è all'ottavo posto nella sua classifica delle migliori canzoni di tutti i tempi.