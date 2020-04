Vasco Rossi scatenato, impugna una chitarra Gibson del 1972 e canta Sensazioni Forti. Guarda il video

"Questa è una Es-335 del 1972". Vasco Rossi scatenato e ancora in video sui social impugnando una chitarra. Stavolta è una splendida Gibson del 1972. "Quindi - dice Vasco - è una chitarra dei miei venti anni. Viene dall'enorme collezione di Parazza che naturalmente è un collezionista ma non la sa suonare. E allora gliela suono io". Il Comandante si sfila gli occhiali da sole e accenna l'attacco di Sensazioni Forti. Si tratta di uno dei brani dell'album Colpa d'Alfredo, disco pubblicato il 3 aprile 1980, terzo in studio del rocker. Oltre a Sensazioni Forti quello storico lp conteneva anche Non l'hai mica capito, Colpa d'Alfredo, Susanna, Anima Fragile, Alibi, Tropico del Cancro, Asilo Republic. Tutti pezzi del Kom che continuano ad essere amati, ascoltati e cantati anche a distanza di quarant'anni.