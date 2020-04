Samanta Togni con il suo smartphone spia il marito. Mario Russo, che fatica la quarantena

Ancora intensa attività fisica in casa di Samanta Togni (regina della trasmissione Rai Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci) e del suo neo marito Mario Russo. Anche loro prigionieri della quarantena, cercano in tutti i modi di tenersi in forma allenandosi. Samanta, birichina, con lo smartphone si mette a spiare il suo uomo, lo filma e poi pubblica i video sul profilo Instagram. Il tutto sotto gli occhi del loro cane. Samanta Togni e Mario Russo negli ultimi giorni hanno dato vita persino ad una sfida di ballo a distanza con Samuel Peron e la sua compagna Tania Bambaci. E' nato così Ballando a casa.