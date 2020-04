Video Vasco Rossi, auguri speciali per Patty Pravo. Quando disse "E' il mio mito giovanile"

"Buon Kom... pleanno Patty Pravo". Se c'erano degli auguri che non potevano mancare per Patty Pravo nel giorno del suo compleanno, erano quelli di Vasco Rossi. Non è un mistero che il Comandante abbia un debole per Nicoletta. "Lei è il mio mito giovanile - ha detto in passato il Kom - arrivare a scrivere una canzone per lei per me era una cosa straordinaria. Quando scrivo per lei, scrivo come sei io fossi lei". E lei ripaga con altrettanta stima: "Io e Vasco siamo molto simili. E' vero, lui è maschio e io femmina, ma siamo molto simili". Vasco - insieme a Gaetano Curreri e Roberto Ferri - per Patty Pravo ha scritto, oltre ad altre canzoni, "E dimmi che non vuoi morire" che nel 1997 ha segnato il rilancio dell'artista veneziana al Festival di Sanremo.