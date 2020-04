Laura Chiatti e una bella lavata di testa. Quarantena a tutto Instagram per l'attrice e il marito Marco Bocci

"Una bella lavata di testa". La quarantena di Laura Chiatti continua a tutto Instagram. Non passa giorno che l'attrice e modella di Castiglione del Lago, Perugia, non posti un video divertente o una foto con il marito Marco Bocci o con i figli. Stavolta sembra quasi che si sia messa d'accordo con Samanta Togni sul tema: anche lei, infatti, pubblica un video sui capelli. Se la ballerina esalta l'opera da parrucchiere del marito Mario Russo, Laura si filma mentre si asciuga la chioma davanti allo specchio nonostante i bimbi: "Sempre presenti", sottolinea. E infatti in sottofondo si sentono le loro urla.

Guarda anche Laura Chiatti e Marco Bocci, film horror in quarantena