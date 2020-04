Taylor Mega si taglia un dito e pubblica il video: "Ecco perché non cucino mai. Faccio solo danni"

"Mi chiedete sempre perché non cucino mai. Questa è la risposta. Tutte le volte che mi metto a fare qualcosa in cucina faccio danni. Non si vede, ma è profondissimo e fa un male cane". Taylor Mega mostra un taglio che si è procurata al pollice della mano destra, evidentemente armeggiando ai fornelli. Effettivamente la ferita pare... sopportabile. Non è chiara la dinamica di come si sia procurata il taglio, ma evidentemente ha rischiato di farsi ancora più male. Un piccolo incidente domestico che non ha scalfito l'umore di Taylor Mega che poco dopo ha pubblicato un video di quella che ha definito una sauna fai da te.

