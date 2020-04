Belen Rodriguez cambia metodo di allenamento. Per la showgirl nuove posizioni ed altri esercizi

Belen Rodriguez senza tregua. La showgirl e modella continua con le sue intense sedute di allenamento a casa. La quarantena da Coronavirs le ha di fatto vietato la palestra, ma l'argentina non si è persa d'animo e quasi ogni giorno pubblica video in cui mostra la sua attività ginnica e sponsorizza sistemi, programmi e applicazioni. Belen ha una grande cura del suo fisico e ha sempre riservato grande attenzione all'allenamento, ovviamente poi postando filmati e foto sui suoi seguitissimi profili social e mettendo in evidenza la sua forma e il suo abbigliamento, sempre molto sexy. Anche questa volta il copione è lo stesso.

