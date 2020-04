Vasco Rossi e la solitudine: "E' una necessità". E la celebra con il suo struggente Siamo Soli

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, in piena quarantena forzata da Coronavirus, non può mancare un pensiero sulla solitudine. Una riflessione fatta anche da Vasco Rossi che poi come spesso esterna sui suoi profili social. "La solitudine è una componente della vita, anche della mia - scrive il Comandante sopra una sua foto - Quando si cresce... quando si diventa adulti... s'impara a... conviverci. E non sei meno solo anche se dividi le giornate con una persona che ami". Nel secondo video il Kom scrive ancora: "Ho bisogno di tutto e di tutti... ma poi mi accorgo che la solitudine è una necessità". La musica di sottofondo non può che essere Siamo Soli, uno dei pezzi più amati del rocker emiliano.

Siamo Soli (Vasco Rossi)

Ah, non ci posso credere

Sei delusa e, e non sai perché

Eh, non è mica facile

Fai l'amore e, e non pensi a me

Eh, cosa vuoi rispondere

Siamo qui

Non mi senti

Eh, noi parliamo spesso, sì

Ma è così

Siamo soli

Eh, tu non puoi pretendere

Siamo qui

E siamo vivi

Eh, tutto può succedere

Ora qui, siamo soli

Siamo soli

Siamo soli

Siamo soli

Vivere insieme a me

Hai ragione, ragione te

Non è mica semplice

Non lo è stato mai per me

Io che ci credevo più di te

Che fosse possibile

E smettila di piangere

Eh

Tu non puoi rispondermi

Sono qui, e non mi ascolti

Eh, tutto può succedere

Ora qui

Siamo vivi

Siamo vivi

Siamo vivi

Vivere insieme a me

Hai ragione, ragione te

Non è mica semplice

Non lo è stato mai per me

Io che ci credevo più di te

Che fosse possibile

E smettila di piangere

Siamo soli

Siamo soli

Siamo soli