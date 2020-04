Elettra Lamborghini, super assist al tutorial sulle mascherine del chirurgo Alessandro Gasbarrini Video

Super assist di Elettra Lamborghini per Alessandro Gasbarrini. Lei non ha bisogno di presentazioni, chi non conosce la cantante ed ereditiera regina del twerking? Lui è chirurgo dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Da qualche giorno il medico ha diffuso un tutorial sulle mascherine subito diventato virale. Nel filmato spiega la differenza tra i vari presidi individuali di protezione, sostenendo che ci sono le mascherine altruiste, quelle egoiste e quelle intelligenti. Il video è diventato subito virale ed è stato rilanciato da siti e testate giornalistiche. Il Corriere della Sera ha dedicato anche un'intervista a Gasbarrini che ha spiegato di aver realizzato il filmato per spiegare ai quattro figli l'uso delle mascherine ed è stato proprio uno dei figli a pubblicare poi il video sui social. Ora arriva anche l'assiste di Elettra che dal suo profilo Instagram invita i suoi 5,5 milioni di follower a guardare il video. E il tutorial del dottor Gasbarrini diventa ancora più virale.

