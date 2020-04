Clizia Incorvaia, la trasformazione è sexy: il video in quarantena sui desideri dell'ex gieffina

La sexy trasformazione di Clizia Incorvaia conquista il mondo social. Il video Tik Tok dell'ex gieffina, viene postato sulle storie di Instagram. Un account molto attivo quello di Clizia che condivide video e foto in particolare di vita privata dalla sua terra: la Sicilia.

In uno di questi eccola trasformarsi dalla "modalità quarantena", quindi in tenuta casalinga, a una mise decisamente sexy che esalta il suo fisico. Clizia Incorvaia non perde giorno poi, per dichiarare il suo amore per Paolo Ciavarro. Un legame nato nella Casa del Grande Fratello Vip 4 che mercoledì 8 aprile vedrà la finale, nella quale Ciavarro è impegnato.