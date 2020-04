Elettra Lamborghini scatenata, cambia allenamento e in completo leopardato mette in mostra seno e lato B

Pandemia

Coronavirus, Boris Johnson dall'ospedale: "Morale alto". Nell'ultima apparizione appariva provato Video

Boris Johnson ricoverato in ospedale a Londra per il Coronavirus. Il premier britannico ha parlato delle sue condizioni su Twitter. "La scorsa notte, su consiglio del mio medico, sono andato in ospedale per alcuni controlli di routine mentre ancora ho sintomi del covonavirus. Ho il morale alto - ha detto Johnson - e resto in contatto con la mia squadra, mentre lavoriamo insieme per combattere ...