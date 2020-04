Video Sky Coronavirus, dal Brasile il maestro Gilberto Gil canta Modugno: "Noi siamo Italia".

Omaggio all'Italia da parte di una delle stelle più luminose della musica mondiale. Gilberto Gil, maestro e icona del tropicalismo, ex ministro della Cultura nel primo governo Lula, dal Brasile ha cantato "Nel blu dipinto di blu", la celebre canzone di Domenico Modugno, da molti all'estero conosciuta come "Volare". L'artista di 78 anni, accompagnato dalla nipotina Flor che a fine brano ha esclamato "Noi siamo Italia", ha postato il video della particolare interpretazione su Twitter per mandare un messaggio di solidarietà e simpatia a tutta l'Italia (clicca qui per l'omaggio di Sting) e al suo popolo in piena emergenza Coronavirus ormai da più di un mese.