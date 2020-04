Ballando a casa, Samuel Peron e Tania Bambaci rispondono a Samanta Togni con la canzone di Elettra Lamborghini

Da Ballando con le stelle a Ballando a casa. Passano pochi minuti ed arriva la risposta di Samuel Peron e Tania Bambaci a Samanta Togni e Mario Russo nell'ambito della sfida a distanza che i due ballerini si sono letteralmente inventati in questo periodo di quarantena da Coronavirus. Il genere è quello della salsa e Samuel e compagna tirano fuori una bella esibizione cavalcando uno dei pezzi del momento: Musica (e il resto scompare) della scatenata Elettra Lamborghini. Tania si presenta sul "palcoscenico casalingo" vestita di nero con pantaloni a zampa di elefante e canottiera attillata, mentre per Samuel calzoni bianchi e camicia a fantasia. Sorpresa nel finale quando Tania decide di sfilarsi la canottiera e sotto non indossa niente altro. Guarda la salsa di Samanta Togni e Mario Russo.