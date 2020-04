Achille Lauro, ecco "16 marzo". La nuova canzone è una ballata struggente. E lui diventa un'aquila

Si intitola "16 Marzo". E' il nuovo singolo di Achille Lauro, in rete dal 3 aprile e ovviamente distribuito a tutte le radio. Si tratta di una ballata particolarmente melodica, intensa, struggente. L'unica immagine che per ora la accompagna e l'ennesimo "travestimento" dell'artista che questa volta ha scelto penne e artigli e si è trasformato addirittura in un'aquila. Il pezzo è il primo di Lauro con la Warner Music Italy nei panni di capo creativo dell'Elektra Records. Il brano racconta una lettera d'amore dedicata ad una ragazza e prende il titolo proprio dalla data in cui è stata scritta. Il pezzo è stato accolto con entusiasmo dai fan e nei primi due giorni ha già ottenuto 250mila visualizzazioni. Per Achille Lauro un altro tassello di un'annata che si sta rivelando importante.