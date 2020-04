Kurt Cobain moriva il 5 aprile 1984. E da quel giorno la sua musica diventava immortale

Ventisei anni senza Kurt Cobain. Era il 1994 quando il corpo senza vita del leader dei Nirvana fu ritrovato da un elettricista della Veca Electric nei pressi del garage della sua abitazione, al 171 di Lake Washington Boulevard East, a Seattle. L'elettricista doveva effettuare dei lavori e notò subito il corpo disteso all'interno della dependance del garage. Al fianco di Kurt Cobain fu rinvenuto un fucile e agli inquirenti non ci volle molto per stabilire che si era trattato di un suicidio considerato che fu anche trovata una lettera d'addio. Le analisi successive evidenziarono un alto tasso di eroina nel sangue dell'artista. La morte fu datata 5 aprile 1994. A distanza di 26 anni Kurt Cobain musicalmente è un punto di riferimento. Quella musica di cui non era mai soddisfatto, arrivando sino al punto di rifugiarsi nell'eroina, continua a suonare in abitazioni e auto di tutto il mondo. Aveva solo 27 anni.

Gi.S.