Gaia Gozzi, la cantante torna con un video: ma dove porta il trofeo di Amici 2020 serale?

Gaia Gozzi è la cantante che ha vinto l'edizione numero 19 di Amici di Maria De Filippi. Passate le ore per godersi il trionfo nel talent di Canale 5 andato in onda venerdì 3 aprile, Gaia è tornata su Instagram.

Per approfondire leggi anche: Gaia si risveglia dopo il trionfo

La cantante, in una delle storie pubblicate sul proprio account social, ha postato un video nel quale appare col trofeo vinto nella finalissima.

"No, ma in realtà non ci tenevo a vincere", scrive nel video Gaia che porta il trofeo ovunque. Una maniera originale per esultare della prestigiosa vittoria ottenuta.