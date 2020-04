Vasco Rossi, altro regalo ai fan. Siparietto mentre accorda la chitarra e un accenno di Se ti potessi dire

Ancora un bel regalo di Vasco Rossi ai suoi fan e follower. Una di quelle chicche che gli appassionati poi custodiscono gelosamente, in particolare dopo un periodo tragico come questo del Coronavirus. Il rocker impugna la chitarra e accenna l'inizio di Se ti potessi dire. "Questa - dice Vasco - è una chitarra del 1951 quindi è praticamente più vecchia di me". Poi il Comandante accorda lo strumento. "E' il famoso momento in cui si accorda". Insiste a lungo e all'improvviso parte con la sua ultima canzone, molto amata dai fan. Soltanto che è una... falsa partenza. Vasco si limita ad un "Se ti potessi dire...". Poi guarda intensamente nella camera e il video si interrompe. Chissà se nelle prossime ore regalerà il seguito ai suoi fan. Nei giorni scorsi il Kom aveva regalato al suo popolo Senza Parole.