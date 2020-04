Quarantena da coronavirus, Martina Stella suda in salotto. Intensa seduta di attività fisica in tenuta sexy

Una domenica mattina, quella del 5 aprile, di intensa attività fisica per Martina Stella che ormai da tempo ha abituato i suoi fan e follower non solo a video in cui balla (come quello della sveglia mattutina) ma anche in cui sostiene intense sedute ginniche. Anche lei, ovviamente, è costretta in casa dalla lunga quarantena da Coronavirus e quindi suda per cercare di tenersi in forma nel salotto di casa. Nell'ultimo video appare scritta in grande la parola resistere. Ovviamente il riferimento è al difficile momento che stanno attraversando il nostro Paese e il mondo intero, alle prese con la drammatica pandemia.