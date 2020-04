Video Elettra Lamborghini, piccolo paziente e due infermiere ballano all'ospedale Musica (e il resto scompare)

"Il video più bello che vedrai oggi". Esulta Elettra Lamborghini nel pubblicare un filmato sul suo profilo Instagram. E ha ragione. Si tratta di immagini molto particolari, soprattutto in piena quarantena da Coronavirus. Mostrano, infatti, un piccolo paziente dell'Ospedale Pausilipon di Napoli mentre balla in corsia insieme a due infermiere, sulle note del brano Musica (e il resto scompare), presentato dalla cantante ed ereditiera alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Il ragazzino e le due operatrici sanitarie, volti coperti dalle mascherine, si concedono qualche minuto di svago durante una giornata che è facile immaginare intensa e non facile. Ed Elettra nell'occasione vara un nuovo hashtag: musica e il virus scompare. In poco più di un'ora il video ottiene quasi mezzo milione di visualizzazioni.

Guarda anche Elettra Lamborghini batte Diodato