Video Ballando con le Stelle salta, ma c'è Ballando a casa. Sfida col tango: Samanta Togni contro Samuel Peron

E' ormai scontato: Ballando con le Stelle 2020 non andrà in onda a fine aprile, come previsto dai palinsesti della Rai. Sempre più probabile che si debba aspettare il periodo estivo se non addirittura, come molti sostengono, quello autunnale. Milly Carlucci e il suo importante cast sono costretti a rassegnarsi e ad attendere. Ma chi non si rassegna sono i ballerini della trasmissione di successo di Carlucci. Ci hanno pensato Samuel Peron e Samanta Togni ad accendere un'edizione 2020 diversa da tutte le altre. Samuel sta osservando la quarantena con la compagna, la modella Tania Bambaci, Samanta con il neo marito, il medico Mario Russo. Così anche loro hanno deciso di sfidarsi via social ed è iniziato Ballando a casa, o meglio: #ballandoacasa. Prima sfida con il tango. Nel video sopra Samanta Togni e Mario Russo subito ad aprire le danze.