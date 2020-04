Amici 2020 serale, Gaia Gozzi vittoria e look sexy che piace ai fan: ecco la nuova regina del talent Video

Gaia Gozzi è la regina del talent di Maria De Filippi, Amici 2020 serale. La cantante mantovana che risiede a Milano con la famiglia, si è imposta nell'ultimo testa a testa col ballerino Javier nella finale andata in onda su Canale 5 venerdì 3 aprile.

Classe 1997, Gaia alla fine non ha trattenuto le lacrime: tanta era la gioia per questa affermazione in una trasmissione che rappresenta il suo trampolino di lancio, nonostante sia già nota al pubblico per aver partecipato a X Factor. Gaia è piaciuta anche per il look, a tratti molto sensuale. Abito lungo e spacco, movenze sexy sul palco che sono state sottolineate anche da Alessia Marcuzzi in giuria e ai numerosi fan di Gaia. In questo video ecco Gaia esibirsi nella finale insieme agli altri concorrenti in gara.

Video Instagram Amici account ufficiale