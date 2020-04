Belen Rodriguez, il grande sogno è la libertà. L'urlo finisce su Instagram: "Voglio uscire"

Voglio uscireeee! Lo urla Belen Rodriguez che evidentemente inizia a non sopportare più la quarantena. La modella e showgirl posta sul suo profilo Instagram un video in cui svela tutta la sua voglia di riconquistare la libertà perduta a causa dell'isolamento domiciliare da Coronavirus. Inizialmente accenna un breve movimento di danza, poi si porta la mano sulla bocca e... non trattiene il grido di dolore: voglio uscire! Nelle ultime settimane Belen ha puntualmente aggiornato i suoi profili con i video di ginnastica fatta in casa oppure le ricette di cucina, con i filmati insieme al figlio o gli scherzi insieme al marito Stefano De Martino, ma anche lei come tanti italiani inizia a non poterne più.

