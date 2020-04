Georgina Rodriguez in grande forma: la compagna di Cristiano Ronaldo, infatti, ha pubblicato nelle sue storie di Instagram alcuni video relativi alla nuova pubblicità per il marchio di intimo Yamamay. Nel filmato si vede il ballo sensuale in lingerie della modella spagnola, recentemente protagonista anche sul palco del Teatro Artiston al Festival di Sanremo a fianco di Amadeus. Georgina da prova della sua grazia sia ballando da sola che - in altri filmati - all'interno di un gruppo, sempre per alcuni spot nel noto marchio di abbigliamento per uomo e donna.



Leggi anche: Cristiano Ronaldo mette a disposizione fino a 100 mila euro al mese per le spese familiari