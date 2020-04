Video Gianluca Vacchi e il suo cane, un rapporto speciale. Olaf è buono anche quando è ora di tagliare il pelo

Non è un mistero che il rapporto tra Gianluca Vacchi e il suo cane sia molto stretto. Olaf El Gordo, questo il nome del suo amico a quattro zampe, è sempre presente nella vita dell'imprenditore e influencer. Compare addirittura nelle foto di famiglia e spesso anche nei video in cui la protagonista è la fidanzata di Gianluca, Sharon Fonseca. Il filmato di questa volta riprende Gianluca mentre si diverte "a fare il pelo" al cane. Una vera e propria tosatura che sembra essere particolarmente gradita dallo stesso Olaf: non fa una piega mentre il proprietario mette in ordine il suo manto. Video subito su Instagram con l'ultima scena particolarmente tenera, quando è ora di tagliare il pelo del capo