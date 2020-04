La quarantena di Samanta Togni e Mario Russo a ritmo di musica: altra lezione di ballo. Ritmo anti Coronavirus

"La cosa buona è che le mosche le abbiamo ammazzate tutte". Scherza Samanta Togni, ballerina e star di Ballando con le stelle, fresca sposa. La sua quarantena da Coronavirus, infatti, la sta trascorrendo facendo quello che più le piace: ballare. Anzi, ancora meglio: insegnare a ballare. E l'allievo questa volta è d'eccezione: suo marito, Mario Russo. Il dottore, tra l'altro, si sta anche dimostrando davvero un ottimo studente. In particolare durante le lezioni di tango. Forse soffre un po' con la salsa, come scrive la stessa Samanta sul video che pubblica su Instagram, non senza ironia: "Il mio tanghero ha un rapporto difficile con la salsa".

Guarda anche Samanta pulisce e disinfetta a ritmo di musica